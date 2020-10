Roland-Garros 2020. Perechea Andreea Mitu - Patricia Tig s-a calificat in optimi, in proba de dublu. Monica Niculescu, eliminata

Conform news.ro, Mitu si Tig au invins in turul doi echipa Varvara Graceva/Jasmine Paolini (Rusia/Italia), scor 6-1, 6-3, intr-o ora si 12 minute. In runda urmatoare, cele doua romance vor intalni perechea care se va impune in meciul Kaitlyn Christian/Giuliana Olmos (SUA/Mexic) - Kristina Mladenovic/Timea Babos (Franta/Ungaria), cap de serie 2.Perechea Monica Niculescu/Misaki Doi (Romania/Japonia) a fost eliminata in turul doi, fiind invinsa de favoritele 5, Gabriela Dabrowski (Canada) si Jelena Ostapenko (Letonia), scor 6-4, 2-6, 7-5, in doua ore si 27 de minute.