Schimbari majore in tenisul feminin. Ce se intampla cu marile turnee din circuitul WTA

Astfel, conform news.ro, turneele Premier Mandatory si Premier 5, cele doua categorii principale dupa turneele de Grand Slam, devin WTA 1000."Turneele Premier devin WTA 500, cele WTA International devin WTA 250 si cele 125K devin WTA 125. WTA a lucrat cu ATP pentru a stabili continuitatea si alinierea in tenisul profesionist", a explicat, intr-un comunicat de presa, corpul de conducere al tenisului feminin profesionist, creat in 1973, sub conducerea jucatoarei americane Billie Jean King.Scopul este "de a ajuta fanii WTA, partenerii de afaceri si mass-media sa se implice si sa urmareasca sportul nostru", a precizat Micky Lawler, presedintele consiliului.In aprilie, in timpul perioadei de carantina, Roger Federer si-a exprimat dorinta de a vedea ATP si WTA fuzionand.Sapte organizatii gestioneaza in prezent competitiile profesioniste de tenis: ATP, WTA, ITF (Federatia Internationala), precum si fiecare dintre turneele de Grand Slam (federatia australiana pentru Australian Open , federatia franceza pentru Roland Garros, All England Lawn Tennis and Croquet Club pentru Wimbledon si federatia americana pentru US Open).Totodata, logo-ul WTA a fost schimbat.