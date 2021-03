De ce este Anastasia Sevastova, adversara de azi a Simonei Halep, o jucatoare atipica in circuitul WTA

Simona Halep (29 de ani, 3 WTA ) si Anastasija Sevastova (30 de ani, 57 WTA) s-au mai intalnit de 9 ori pana acum in circuit, iar campioana noastra conduce cu 6-3 la "directe".Ultimul duel dintre cele doua a avut loc in 2018, la Doha , cand Simona Halep s-a impus cu 6-4, 6-3.Sevastova are o poveste atipica in tenis, deoarece in 2013, si-a anuntat retragerea din tenis din cauza accidentarilor repetate! A revenit insa in circuit in ianuarie 2015 pentru ca un an mai tarziu sa atinga primul ei sfert de finala la un Grand Slam, chiar la US Open.Letona este o specialista a suprafatelor hard, a castigat 4 titluri in cariera, iar cea mai buna pozitie ocupata in clasamentul WTA este locul 11, pe care a stat in 2018.Anastasija a castigat din tenis $7.651.649. Are 422 de victorii si 248 de infrangeri in cariera, iar doar in 2021 si-a rotunjit conturile cu $116.535 din premii.Citeste si: