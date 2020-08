Simona Halep, inscrisa la editia din acest an a US Open

Prezenta campioanei romane la Flushing Meadows sta inca sub semnul intrebarii, dupa ce constanteanca a declarat forfait pentru turneul de la Palermo, care are loc saptamana aceasta, primul de la reluarea circuitului dupa pauza impusa de pandemia de coronavirus.Simona Halep a disputat ultimul sau meci oficial pe 22 februarie, cand a invins-o in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-6 (7/5), pe kazaha Elena Ribakina in finala turneului de la Dubai.Romanca se afla in fruntea listei participantelor la US Open, comunicata de Federatia americana de tenis (USTA), organizatoarea competitiei, alaturi de alte 12 castigatoare de Grand Slam la simplu.Noua dintre primele 10 clasate in actuala ierarhie WTA figureaza pe aceasta lista: Simona Halep (Romania/N.2), Karolina Pliskova (Cehia/N.3), Sofia Kenin (SUA/N.4), Elina Svitolina (Ucraina/N.5), Bianca Andreescu (Canada/N.6) - campioana en titre, Kiki Bertens (Olanda/N.7), Belinda Bencic (Elvetia/N.8), Serena Williams (SUA/N.9) si Naomi Osaka (Japonia/N.10).Alaturi de acestea, la US Open vor fi prezente alte opt campioane de Mare Slem: Petra Kvitova (Cehia/N.12), Garbine Muguruza (Spania/N.16), Angelique Kerber (Germania/N.21), Svetlana Kuznetova (Rusia/N.32), Sloane Stephens (SUA/N.37), Jelena Ostapenko (Letonia/N.41), Victoria Azarenka (Belarus/N.58) si Venus Williams (SUA/N.67).De la turneul newyorkez va lipsi, insa, anul acesta australianca Ashleigh Barty , numarul unu mondial, care a evocat "riscurile semnificative legate de Covid-19" pe care le implica deplasarea in Statele Unite, unde noul coronavirus face in continuare ravagii.