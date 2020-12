Tenismena Sorana Cirstea, primul trofeu dupa 4 ani. Romanca s-a impus la Dubai

Cirstea (30 ani, 86 WTA ), care trecuse in semifinale de slovena Polona Hercog (29 ani, 52 WTA), cap de serie numarul doi, a obtinut victoria in finala dupa aproximativ doua ore (2 h 2 min).Pentru Sorana Cirstea este primul trofeu din 2016 incoace, acum 4 ani castigand o competitie ITF de mai mica importanta.Romanca si-a creat nu mai putin de 18 sanse de break (8 fructificate), Siniakova (24 ani, 64 WTA), a cincea favorita, comitand 9 duble greseli.In semifinale, Gabriela Ruse (23 ani, 177 WTA), venita din calificari, fusese invinsa de Siniakova cu 6-3, 6-7 (2), 6-4.Sorana Cirstea a castigat toate cele patru meciuri directe cu Siniakova, precedentele fiind in 2017, in primul tur al Eastbourne, cu 6-3, 6-2, in 2018, in primul tur la Madrid, cu 6-4, 2-6, 6-4, si in 2019, in primul tur la US Open, cu 7-5, 6-2.Citeste si: Cristina Neagu a explicat esecurile suferite de nationala de handbal la Euro. Care e urmatorul obiectiv al tricolorelor