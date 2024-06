Tecau, eliminat de la Turneul Campionilor

Horia Tecau si Robert Lindsted au fost eliminat, vineri, de la Turneul Campionilor ce se desfasoara in aceste zile la Londra.

Cuplul romano-suedez a pierdut in doua seturi confruntarea cu Jurgen Melzer si Philipp Petzschner, scor 3-6, 4-6, dupa o ora si 7 minute de joc.

In urma acestei infrangeri, cei doi nu mai au nicio sansa sa se calfice in semifinalele competitiei gazduite de capitala Angliei.

Pentru prezenta in grupe, Tecau si Lindsted vor primit 87.500 de dolari si 200 de puncte in clasamentul ATP.

Desfasurarea partidei:

Desfasurarea partidei:

Tecau/Lindstedt - Melzer/Petzschner 3-6, 4-6

INFO: In cazul unei infrangeri in doua seturi, cuplul romano-suedez e eliminat din competitie.

INFO: Cu o victorie astazi, Tecau si Lindstedt isi asigura in mare masura prezenta in semifinalele competitiei. Nu in totalitate, pentru ca depind de rezultatul intalnirii meciului dintre fratii Bryan si cuplul indian Mahesh Bhupathi/Leander Paes.

INFO: In primele doua meciuri, Tecau si Lindstedt au castigat partida cu Mahesh Bhupathi/Leander Paes (scor 7-6, 6-1) si au pierdut-o pe cea cu fratii Bryan (scor 1-6, 2-6).

Turneul Campionilor 2011 se desfasoara la Londra in perioada 20-27 noiembrie.

I.G.

