Wimbledon 2021: programul zilei de miercuri. Patru romance se afla pe afis. Orele de start ale meciurilor

De la ora 13.00, Ana Bogdan va intra in competitie in meciul din primul tur contra Anastasiei Pavlyuchenkova, finalista de la Roland-Garros.In jurul orei 17.00, Sorana Cirstea isi va face si ea debutul la Wimbledon, contra britanicei Murray Sharan.De asemenea, in al treilea meci de pe terenul 11, Patricia Tig e programata s-o intalneasca pe Daria Kasatkina din Rusia, tot in primul tur.In cursul serii, dupa ora 19.00, daca vremea va permite, Irina Begu si Petra Martic (Croatia) vor evolua in turul secund al turneului.