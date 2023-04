Cine i-a luat locul lui Dumitru Graur, în fruntea Asociației Presei Sportive din România

Dumitru Graur, fostul comentator al TVR, a cedat postul de președinte al Asociației Presei Sportive din România, după trei mandate, derulate în perioada 2011-2023.

În locul său a fost ales redactorul-șef al Gazetei Sporturilor, Cătălin Țepelin (44 ani), unul dintre cei mai valoroși ziariști ai momentului, Dumitru Graur urmând a fi vice- președinte.

"Am trecut prin toate etapele și genurile presei. Am făcut și radio, și presă scrisă, și video, și online. Am fost și reporter de teren, si șef de departament, si manager de proiect, si redactor șef. Nu pot fi încadrat în categoria celor care «cântă la pian», a ziariștilor mega-talentați, dar am fost întotdeauna onest, implicat și nu m-am ferit de muncă, de provocări.

Și dacă vorbim despre provocări, cea mai mare va fi aceea de a face din nou atractivă calitatea de membru APS. Eu am intrat în presă acum 26 de ani, pe-atunci cred că erau în jurul a 1.000 de membri în APS, iar legitimația aceea avea o greutate incredibilă. În '97 sau '98, când mi-am luat prima legitimație APS, cred că am și dormit cu ea sub pernă o seară - două. Eram atât de mândru! Timpurile s-au schimbat, sportul și regulile lui s-au schimbat, accesul la evenimente s-a schimbat, legitimația APS nu mai deschide atâtea uși ca pe vremuri.

În același timp, breasla noastră a devenit tot mai competitivă, și acolo unde e competiție e greu să fie și unitate, deși deseori avem interese comune. Iată un citat din Gazeta Sporturilor din 1927, despre înființarea APS: «Dacă ziariștii sportivi voesc să fie considerați și respectați de celelalte bresle, trebue în primul rînd să se respecte și considere între ei». Aici poate vom reuși să schimbăm ceva, pentru că sunt destule lucruri care ne apropie, pe lângă multele care ne despart într-o piață atât de concurențială”, a spus Țepelin după învestire.

Totodată a fost votat şi un nou Consiliu APS.

Secretar general a fost numit Andrei Crăiţoiu, în timp ce membrii aleşi prin vot sunt:

Cristian Geambaşu (Gazeta Sporturilor)

Dochiţa Moşoianu (TVR)

Emil Hossu-Longin (TVR / Digisport)

Cătălin Cârnu (Radio România / Digisport)