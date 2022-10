Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj a aplicat, in ultimele zile, amenzi in valoare de 104.500 de lei."Inspectorii de munca din cadrul Serviciului Control Relatii de Munca au depistat in aceasta perioada o persoana care muncea fara forme legale de angajare ca muncitor necalificat, la reabilitarea unei cladiri in Municipiul Motru. Angajatorul, cu sediul social in judetul Mehedinti, a fost sanctionat cu ... citeste toata stirea