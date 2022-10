Camin cultural reabilitat si dotat cu instrumente muzicale si costume populare

Caminul cultural din comuna Calnic a intrat in reabilitare cu bani europeni. Autoritatile locale au obtinut prin AFIR o finantare de 270.000 de euro pentru modernizarea si dotarea caminului cultural construit in centrul localitatii.Lucrarile care se desfasoara la caminul cultural din Calnic sunt in grafic, iar autoritatile locale au primit asigurari de la constructor ca pana la finele acestui an investitia va fi gata."Se lucreaza la caminul cultural din centrul comunei. Pana acum s-a ... citeste toata stirea