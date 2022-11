Dupa o noapte petrecuta in arest, Florin Carciumaru a ajuns, in urma cu putin timp, in fata procurorilor. Astazi, se va stabili daca se impune o noua masura preventiva in cazul fostului primar sau va fi cercetat in stare de libertate.update: Surse spun ca nu a fost ceruta nicio masura in plus pentru Florin Carciumaru si, cel mai probabil, va fi pus in libertate cand va expira ordonanta de retinere, in jurul orei 16.In fata ... citeste toata stirea