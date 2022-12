De ce nu a refuzat Cristina Cilibiu postul de prefect

Investita in functia de prefect la jumatatea lunii septembrie, Cristina Cilibiu isi face planuri pentru cand ii va inceta mandatul. Constienta ca ocupa vremelnic acest post, Cilibiu a declarat ca nu-si doreste un viitor politic si nu ia in calcul vreo candidatura la Targu Jiu, ci are in plan sa revina la ADR Sud Vest Oltenia.Cristina Cilibiu si-a dat demisia din postul de primar de la Turceni pentru ca, spune ea, si-a dorit mai mult timp aproape de familie odata ce s-a mutat la Targu Jiu si ... citeste toata stirea