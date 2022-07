Dosar penal la 20 de ani. Afla motivul!

Un tanar in varsta de 20 de ani s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins de politisti conducand o masina fara placutele cu numerele de inmatriculare."La data de 30 iunie a.c., politisti din cadrul Politiei Orasului Turceni au depistat, in trafic, un tanar de 20 ani, din comuna Plopsoru, in timp ce conducea pe strada Visinilor din localitatea Stramba-Jiu, un autovehicul ce nu avea montate placutele cu numerele de inmatriculare.Din ... citeste toata stirea