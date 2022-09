Politistii au facut perchezitii in municipiul Targu Jiu si in comuna Prigoria. Agentul economic vizat de oamenii legii este suspect intr-un dosar de evaziune fiscala."In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Gorj, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj, efectueaza 4 perchezitii domiciliare, la punctele de lucru si sediul unui ... citeste toata stirea