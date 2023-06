Autoritatile locale din comuna Bustuchin isi doresc microbuze electrice pentru transportul elevilor din localitate catre unitatile de invatamant. In cadrul aceluiasi proiect vor fi montate si patru statii de incarcare electrica.Autoritatile locale au realizat proiectul pentru microbuzele electrice, dar si pentru statiile de incarcare electrica si vor sa obtina finantare prin PNRR. Investitia aceasta este necesara in contextul in care microbuzele care transporta in prezent copiii la scoala ... citeste toata stirea