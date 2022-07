Rosii-gigant cultivate de un legumicultor in Gorj. O tomata depaseste un kilogram

Un legumicultor din Gorj cultiva un soi italian de rosii care ajung sa depaseasca in greutate un kilogram pe bucata. Laurentiu Malaescu detine mai multe solarii in comuna Balesti, Gorj, de unde aprovizioneaza cu legume pieta din municipiul Targu Jiu. Acesta cultiva un soi de rosie care ajunge sa depaseasca un kilogram. Semintele provin din Italia, dar s-au adaptat foarte bine in pamantul din Gorj. Laurentiu da asigurari ca rosiile sunt 100% bio, dulci si gustoase, dar pretul de vanzare este ... citeste toata stirea