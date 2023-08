Piața AeRo continua trendul descendent – TradeVille

Piața AeRo Continua Trendul Descendent

Media zilnica de tranzacționare pe piața AeRO a înregistrat o creștere exponențiala intre 2017-2021, urcând de la 666,000 RON pana la 4.9 mil. RON. Începând cu anul trecut, aceasta a intrat intr-un trend descendent, înregistrând 2.5 mil. RON in 2022 si doar 1.8 mil RON anul acesta. In ceea ce privește capitalizarea bursiera a tuturor companiilor listate pe AeRO, valoarea maxima s-a înregistrat in 2021 (19.8 mld. RON). In prezent, aceasta este de 15.1 mld. RON, in creștere cu aproximativ 1.5 mld. RON fata de începutul acestui an. (Sursa: ZF)

Piața Unităților De Cazare Înregistrează Profit Record In 2022

Piața unităților de cazare din Romania a înregistrat un profit record de 2 mld. RON in 2022, marcând o marja neta de aproximativ 20% in ciuda creșterii costurilor. De asemenea, in 2022, cifra de afaceri pentru hotelieri a fost de 9.4 mld. RON, cel mai bun rezultat de pana acum, in ciuda unui an cu multiple zone de incertitudine si inflație ridicata. Pe de alta parte, conform INS, cele mai mici salarii din luna iunie 2023 au fost înregistrate in industria hotelurilor si restaurantelor, de aproximativ 2,525 RON, cu mult sub nivelul salariului mediu net, la nivel național, din iunie 2023, de 4,600 RON (Sursa: ZF)

Masuri De Urgenta Luate De Moscova

Banca centrala a Rusiei a majorat ieri ratele dobânzilor cu 350 de puncte de baza, pana la nivelul de 12%, in cadrul unei reuniuni de urgenta. Moscova încearcă astfel sa oprească deprecierea rapida a rublei. La începutul acestei săptămâni, moneda locala s-a prăbușit pana aproape de nivelul de 102 ruble pentru un dolar american, in contextul in care un consilier economic al lui Vladimir Putin a dat vina pe politica monetara relaxata a băncii centrale. Creșterea preturilor curente in Rusia, in ultimele 3 luni, a fost de 7.6% in termeni anuali. (Sursa: CNBC)

China – Scădere A Volumului De Credite Acordate

China se confrunta cu o scădere a cererii pentru împrumuturi atât din partea companiilor cat si din partea gospodăriilor pe fondul incertitudinilor provocate de sectorul imobiliar. Noile împrumuturi bancare in moneda locala au scăzut cu 89% in iulie 2023 fata de luna precedenta, pana la 345,9 mld RMB, mai puțin de jumătate din cele 800 mld. RMB prognozate de analiști, înregistrând cel mai scăzut nivel al creditării din 2009 pana in prezent. (Sursa: CNBC)

Rompetrol Rafinare Preț curent 0.0830 RON ( -1.19% ) MCap 2.2B P/E 2.0475

Rompetrol Rafinare a încheiat S1 2023 raportând o pierdere neta de 34.1 mil. RON, comparativ cu un profit net de 58.4 mil. RON, in S1 2022. Veniturile au scăzut cu 9%, iar EBITDA cu 33%, fata de perioada similara anului trecut. Totuși, conducerea considera ca rezultatele operaționale sunt bune, in contextul in care cotațiile internaționale ale petrolului si ale produselor finite derivate din petrol au fost volatile. Gradul de utilizare al rafinăriilor Vega si Petromidia a fost mai mare, in timp ce marjele de rafinare au scăzut cu 18.3%, pana la 22.8 USD/MT. (Sursa: BVB)

Millenium Insurance Broker (mib) Broker de Asigurare-Reasigurare Preț curent 15.2 RON ( -6.17% ) MCap 31.6M P/E 10.4

Millenium Insurance Broker a realizat o cifra de afaceri neta de 30.5 mil. RON, mai mare cu 16%, in S1 2023 fata de S1 2022. Societatea a intermediat un volum de prime mai mare cu 24.4% fata de S1 2022. Totuși, creșterea mai rapida a cheltuielilor operaționale a contribuit la scăderea profitului net pana la puțin peste 2 mil. RON (-8% vs. S1 2023). In volumul cheltuielilor operaționale din S1 2023 se regăsesc si cheltuielile excepționale ocazionate de listarea acțiunilor societății la BVB. Profitul net reprezintă 60% din profitul net bugetat pentru acest an, iar compania își menține ținta financiara pentru acest an, asumata in Memorandumul de listare. (Sursa: BVB)

Alumil Rom Industry Preț curent 1.915 RON (0.26% ) MCap 59.8M P/E 10.171

In prima jumătate a anului 2023, Alumil a înregistrat valori ale activelor corporale in scădere cu 1.2%, atingând 17.8 mil. RON, in special din cauza contractelor de leasing care au înregistrat o diminuare de 9.7%. In schimb, stocurile au crescut cu 14.2%, ajungând la 25.6 mil. RON, datorita pregătirilor pentru proiectele viitoare. Creanțele comerciale au crescut cu 9.3%, ajungând la 17.4 mil. RON la sfârșitul lunii iunie 2023, corelat cu procentul de creștere a vânzărilor. Cifra de afaceri a înregistrat o creștere de 8.1% in primul semestru fata de anul precedent, in timp ce profitul din exploatare, pentru primul semestru, a înregistrat o scădere de 14.1%. In perioada de raportare, veniturile din dobânzi si diferențe de curs au crescut semnificativ cu 246%, ajungând la 253,681 RON. Totuși, cheltuielile financiare au crescut cu 83.1%, conducând la o pierdere financiara de 131,379 RON. Profitul net înregistrat in primul semestru a fost de 3,238,726 RON, o scădere de 16% fata de anul trecut, sub procentul estimat in Bugetul anual de venituri si cheltuieli. (Sursa: BVB)

Antibiotice Preț curent 0.760 RON (8.57% ) MCap 510M P/E 9.796

Antibiotice a înregistrat o creștere semnificativa a vânzărilor atât pe piața interna, cat si pe piețele internaționale. Valoarea vânzărilor către consumatorii finali a atins 377.7 mil. RON, reprezentând o creștere de 21.6% fata de semestrul I din 2022. Aceasta a fost stimulata de cererea crescuta pentru produsele antiinfecțioase si cele pentru răceala si gripa, in contextul incidentei crescute a afecțiunilor respiratorii acute. Atât indicatorul EBITDA cat si rezultatul net au înregistrat valori aproape duble fata de anul trecut si cu mult peste bugetul stabilit pentru anul acesta. (Sursa: BVB)

OMV Petrom Preț curent 0.5350 RON (0.38% ) MCap 33.3B P/E 5.0525

Prelungirea perioadei de revizie a rafinăriei Petrobrazi, cu încă doua săptămâni, a adus costuri suplimentare de 155 mil RON pentru OMV Petrom, cu mai mult de 77% decât era preconizat inițial. Rafinăria Petrobrazi a intrat in revizie generala pe 21 aprilie, aceasta fiind estimata inițial sa dureze 6 săptămâni, proces normal in ciclul activității. Noua suma de plata a fost inclusa in contabilitatea celui de-al doilea trimestru, influențând rezultatele companiei. (Sursa: Profit.ro)

TESLA INC. Preț curent 238.620 USD ( -0.48% ) MCap 739B P/E 60.607

Tesla a redus preturile pentru versiunile sale Model Y cu autonomie lunga si de performanta in China, începând cu 14 august. Ambele modele înregistrează reduceri ale prețului de pornire de aproximativ 2,000 USD. Model Y Lung Range scade cu 4.5%, iar Model Y Performance costa acum cu 3.8% mai puțin. Acest lucru vine după ce vânzările de vehicule Tesla fabricate in China au scăzut cu 31% in iulie fata de iunie, conform China Pasager Car Association (CPCA), marcând prima scădere lunara din decembrie 2022 încoace. (Sursa: Reuters)

Boeing Co Preț curent 236.71 USD (0.42% ) MCap 138B P/E -30.97

Boeing este principalul favorit in cursa pentru a câștiga o comanda pentru aproape 25 aeronave de mari dimensiuni din partea Indigo, cel mai mare operator de zboruri aeriene din India. Compania este interesata de modele din familia Boeing 787, opțiunea alternativa fiind aeronavele Airbus A330 neo. In urma cu câteva săptămâni, IndiGo a plasat o comanda record pentru 500 aeronave Airbus, fiind exclusiv un client al producătorului european de aeronave, pana in prezent. Încă din luna martie, diferite surse anunțau ca IndiGo se afla in discuții cu Boeing si Airbus in privința unor potențiale achiziții. (Sursa: Reuters)

Home Depot, (the) Preț curent 329.95 USD ( -0.35% ) MCap 334B P/E 19.98

Home Depot a depășit așteptările analiștilor de pe Wall Street pentru prima data după 3 trimestre cu privire la profitul net, in ciuda faptului ca vânzările continua sa înregistreze scăderi fata de anul trecut, in contextul in care clienții companiei rămân rezervați in privința achizițiilor mari si a proiectelor majore. Optimismul fata de rezultatele actuale a fost umbrit de prognozele companiei care întrevăd scăderi anuale in intervalul 2-5%. Retăierile se confrunta cu slăbirea pieței imobiliare si cu schimbarea comportamentului consumatorilor înspre cheltuieli mai mari pentru servicii in detrimentul bunurilor. Totodată, compania a anunțat si un plan de răscumpărare de acțiuni in valoare de 15 mld. USD. (Sursa: CNBC)

