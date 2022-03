Insula Evia, devastată vara trecută de incendii forestiere, își revine și e pregătită să primească turiști.

Sezonul se va deschide înainte de sărbătorile de Paște, iar autoritățile speră ca, în acest an, numărul turiștilor să îl depășească pe ce de dinainte de pandemie. Ziare.com a stat de vorbă cu Ioannis G. Kontzias, primarul municipalității Istiaia Aidipsos, care a vorbit despre investițiile pe care le pregătește, despre estimări privind turismul și despre situația actuală, după catastrofele de anul trecut. Municipalitatea pregătește investiții în sectorul de băi termale, într-un complex de balneo-terapie. Acesta va fi construit în centrul orașului.

”Anul trecut a fost o perioadă catastrofală pentru insulă, dar după incendii am ieșit mai puternici și mai solidari între noi. Am pierdut o parte din frumusețea insulei, nu am pierdut tot. Am pierdut aproximativ 45% din pădurea insulei în partea de nord. Și muncim zilnic 24 de ore pe zi ca să reconstruim tot și să putem deschide după Paște”, a declarat Ioannis G. Kontzias, primarul municipalității Istiaia Aidipsos, pentru Ziare.com.

Edilul spune că administrează 47 de localități. A venit și în România, la București, dar a vizitat și Băile Herculane și Sovata și chiar vorbește și limba română.

În plus, Guvernul a acordat sprijin primăriei și investițiilor private distruse, ca să recupereze pierderile, afirmă primarul. A trebuit să facă împăduriri și investiții ca să protejeze insula de inundații.

De altfel, Direcţia Pădurilor din Evia a luat decizia pe 29 decembrie 2021 să înceapă reîmpădurirea zonei afectate şi săparea unor puţuri, care vor alimenta cu apă 14 sisteme de irigaţii în primii ani.

În anul 2019, el spune că a înregistrat peste un milion de nopți de cazare, turiști din Serbia, Franța, Statele Unite, Israel, dar și România. Numai din orașul Voluntari, au venit peste 3.000 de turiști.

”Anul 2019 a fost un an bun. Dacă scăpăm de pandemie, anul ăsta așteptăm și mai mulți turiști, față de perioada de dinainte de pandemie. Oamenii sunt stresați, au pierdut doi ani de vacanță și sperăm să vină și mai mulți turiști, atât cei care au mai fost la noi, cât și cei care vor vizita insula pentru prima dată”, a adăugat el.

Românii care merg în vacanță pe insula Evia pot merge la plajă, pot face pelerinaj și pot vizita monumente istorice, spune primarul Ioannis G. Kontzias.

Insula are și băi termale, având una din cele mai vechi stațiuni balneoclimaterice din lume. De asemenea, se pot face excursii în toată Grecia, de pe insulă, fiind chiar in centrul țării.

”Pregătim investiții în sectorul de băi termale, într-un complex de balneo-terapie. Acesta va fi în centrul orașului. De altfel, noi avem 60% din rezervele de apă termală ale Greciei”, a precizat edilul.

În partea de nord a Eviei au fost 2.000 de turiști români în 2021.

Locurile de Paște sunt deja ocupate de turiștii români.

”Vin mulți turiști din România la noi. Unii chiar au venit în ultimii 6-7 ani consecutivi. Avem programe speciale de Paște și sunt deja locurile rezervate. Iar sezonul estival se anunță unul bun. Sezonul începe înainte de Paște și ține până în octombrie. Există și hoteluri care țin deschis tot anul”, a declarat pentru Ziare.com Sissi Sarantzi, director general al Kastri Hotel din Edipsos.

La rândul său, Dumitru Luca, director general al agenției de turism Corali Holidays, spune că sunt români care au ales să revină în Evia în fiecare an.

”Au reușit să gestioneze foarte bine acea situație de anul trecut, cu incendiile. Evia a devenit acum o destinație din ce în ce mai solicitată. Eu lucrez de șapte ani cu această destinație. Programul de Paște se vinde foarte bine. În două săptămâni am reușit să umplem un autocar. Am avut în anii trecuți turiști care au mers și câte trei ani consecutivi în această destinație. S-au îndrăgostit de oameni și de locuri și abia așteaptă să revină”, a declarat Dumitru Luca.

Evia este o destinație relativ nouă intrată pe piața românească, dar care este deja cunoscută și foarte solicitată, mai spune el.

”Insula e aproape de continent și foarte bine legată, printr-un pod și mai multe linii de feribot. Prețurile sunt accesibile, comparabil cu partea de nord a Greciei, au variante de cazare de la 2 la 5 stele, dar și apartamente în regim self-catering”, a adăugat el.

Dumitru Luca spune că întreaga Grecie este o destinație ”de patru anotimpuri”.

