În ce țară va juca Universitatea Craiova primul meci cu echipa ucraineană din Luhansk. Antrenorul Balint: ”Luăm totul pas cu pas”

Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Laszlo Balint, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă susţinută după victoria cu 3-0 în faţa formaţiei albaneze Vllaznia Shkoder, că această calificare în turul 3 preliminar al Conference League nu poate fi pusă la îndoială.

"E o calificare pe care o aşteptam după o victorie pe care ne-o doream. Băieţii au avut o abordare corectă şi un nivel de determinare maxim aş spune. Am reuşit să ne impunem jocul şi să ne creăm foarte multe ocazii. Este o victorie, o calificare care nu poate fi pusă la îndoială. Cred că acest meci este un punct de plecare foarte important pentru noi. Le mulţumim suporterilor că ne-au susţinut azi din primul până în ultimul minut şi le dedicăm victoria", a spus tehnicianul.

"Ca orice meci din competiţiile europene, şi acesta a adus o presiune destul de mare. Dar am avut foarte multă încredere. Ne aşteptam la replica oaspeţilor şi la o apărare aglomerată, dar la pauză, când încă nu venise golul, eu le-am spus băieţilor să perseverăm pentru că eram ferm convins că vom reuşi să marcăm şi să deblocăm jocul. O victorie e o victorie, indiferent de scor. Important e că am dominat meciul de la un capăt la celălalt, am fost eficienţi şi am ştiut şi când să temporizăm jocul", a adăugat el.

Balint a ţinut să sublinieze execuţia lui Alexandru Mateiu la primul gol al întâlnirii "Mateiu a avut azi o execuţie foarte frumoasă, de pus în ramă. Sper fie mândru de ea pentru că merită. Mă bucur tare mult pentru el, a fost o descătuşare. E un semn că suntem pe drumul cel bun", a precizat el.

"Acum urmează un program încărcat, dar luăm totul pas cu pas. Important e meciul următor cu Rapid din campionat, apoi ne vom gândi ce avem de făcut şi pentru deplasarea din Polonia unde vom juca în turul 3 (n.r. - cu formaţia ucraineană Zaria Lugansk)", a mai spus Laszlo Balint.

Universitatea Craiova s-a calificat în turul al treilea preliminar al Europa Conference League la fotbal, după ce a învins echipa albaneză Vllaznia Shkoder cu scorul de 3-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul ''Ion Oblemenco'' din Craiova, în manşa a doua a turului secund preliminar. În meciul tur scorul a fost 1-1..

Formaţia condusă de Laszlo Balint va înfrunta în turul 3 preliminar echipa ucraineană Zoria Luhansk, primul meci fiind programat în deplasare (Polonia, 4 august), iar manşa secundă în România (11 august).

