Gica Hagi, despre cel mai scump transfer al verii din fotbalul romanesc

Marti, 18 Iulie 2017, ora 09:10
Gica Hagi, despre cel mai scump transfer al verii din fotbalul romanesc
Foto: Academia Hagi

Gica Hagi a comentat transferul atacantului Andrei Ivan de la CSU Craiova la Krasnodar.

Regele a tinut sa-i felicite pe olteni pentru aceasta lovitura financiara.

"Bravo, felicitari! E bine ca jucatorul roman incepe din nou sa aiba o cota! Sunt exemple bune pentru toti ceilalti. Sa pedaleze si ceilalti pentru ca vad ca lumea de afara se uita la noi si acesta este un lucru bun", a spus Hagi intr-o conferinta de presa.

Din informatiile existente, CSU Craiova a primit 4 milioane de euro pentru Andrei Ivan si va incasa 25% dintr-un eventual transfer.

Jucatorul a semnat deja un contract pe cinci ani cu gruparea rusa care a incheiat sezonul pe locul 4.

Andrei Ivan poate evolua in ambele benzi ale terenului dar si ca atacant central.

El a fost dorit in trecut si de Steaua, insa a refuzat sa mearga din cauza salariului prea mic oferit.

C.S.

