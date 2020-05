Lovitura uriasa data de Universitatea Craiova pe piata transfeurilor - surse

Ziare.

Antena Sport anunta ca gruparea din Banie s-a inteles cu George Tucudean, aflat in ultimele saptamani de contract cu CFR Cluj.Conform sursei citate, tot ce-a mai ramas de facut este semnarea contractuluiDinamo si UTA erau alte doua echipe interesate de atacantul in varsta de 29 de ani, care in ultima perioada s-a confruntat cu probleme la inima.George Tucudean a jucat doar 12 meciuri in acest sezon, reusind sa marcheze de doua ori.In cariera sa, Tucudean a mai trecut pe la UTA, Dinamo, Standard Liege, Chalton Athletic, FCSB, ASA Targu Mures, Pandurii Targu Joi si Viitorul Constanta.La CFR Cluj a ajuns in 2018 si pana in prezent a reusit 26 de goluri in 58 de meciuri jucate in tricoul formatiei din Gruia.