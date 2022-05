24 mai, ziua în care Gullit și Van Basten au demolat Steaua VIDEO

24 mai 1989 este data la care Steaua a predat lui AC Milan supremaţia fotbalului European de la sfârșitul anilor 1980.

Pe Nou Camp, stadionul Barcelonei, echipă în faţa căreia Steaua câştigase CCE în 1986, AC Milan a demolat Steaua, cu un dureros 4-0, la care nimeni nu se aştepta.

Mai ales că Steaua defilase până la finală zdrobind la scor Sparta Praga (5-1 şi 2-2), Spartak Moscova (2-1 şi 3-0), IFK Goteborg (0-1 şi 5-1) şi Galatasaray (4-0 şi 1-1).

Milan, în schimb, impresionase doar în semifinale, unde a surclasat pe Real Madrid cu 6-1, scor general, după 1-1 şi 5-0. Înainte însă fusese la un pas de eliminare, trecând greu de Steaua Roşie Belgrad, calificare la penaltyuri şi de Werder Bremen, 0-0 şi 1-0.

Ce s-a petrecut în finală n-a avut legătură cu nicio teorie, deoarece Milan efectiv a dat de pământ cu Steaua. la pauză era deja 3-0, iar în minutul 47 tabela arăta un neverosmil 4-0, după "dublele" lui Van Basten şi Gullit. Apărarea noastră a fost făcută șah-mat, în special Bumbescu și Iovan fiind depășiți clar de adversari.

Steaua n-a avut nicio ocazie clară, doar Piţurcă ajungând la un moment dat într-o situaţie oarecum favorabilă din care a ratat însă. Fostul selecţioner şi-a amintit ulterior ce s-a petrecut la acel meci. "Noi am fost prea încrezători şi nu am urmat programul normal. După ultimul meci de campionat nu am mai intrat în cantonament, şi asta ne-a costat. Italienii se temeau de noi. Jucasem de două ori cu ei pe «San Siro» şi nu ne bătuseră niciodată. De aceea au intrat foarte concentraţi. Noi, în schimb, am fost relaxaţi, am luat goluri repede şi s-a terminat. Lotul era destul de uzat, unii îmbătrânisem, nu aveam soluţii de rezervă. În mod normal, Lung, Rotariu şi Stoica nu trebuiau să joace atunci, pentru că aveau probleme medicale, dar nu mai aveam jucători pe măsura lor. Dincolo de orice scuză însă, Milan avea o superechipă", a spus Piţurcă acum câțiva ani pentru Adevărul.

Steaua nu l-a avut atunci în finală pe Ilie Dumitrescu, care a fost suspendat, iar în locul lui antrenorul Anghel Iordănescu a încercat o mutare surpriză, titularizându-l pe Daniel Minea. Gică Hagi, care a fost al treilea marcator al competiţiei în acel sezon, a avut o evoluție palidă, la fel ca toată echipa noastră. Cu un an înainte, Steaua și Milan remizaseră într-un amical, scor 1-1, iar Hagi marcase un gol formidabil.

Față de echipa care câștigase CCE în 1989, Steaua mai avea în lot doar șapte fotbaliști: Iovan, Bumbescu, Balint, L. Bălan, T. Stoica, Lăcătuș și Pițurcă. Plecaseră Duckadam, Belodedici, Bărbulescu, Majearu și Boloni.

Milan avea să câștige și anul următor Cupa Campionilor Europeni.

AC Milan: G.Galli - Tassotti, Costacurta (74' F.Galli), Baresi, Maldini - Colombo, Rijkaard, Ancelotti, Donadoni - Gullit (60' Virdis), Van Basten. Antrenor: Arrigo Sacchi

Steaua: Lung - Dan Petrescu, Iovan, Bumbescu, Ungureanu - Hagi, T. Stoica, Minea, Rotariu (46' Balint) - Lăcătuş, Piţurcă.

Antrenor: Anghel Iordanescu

