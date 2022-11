Ultimul marcator al României la un Mondial, dezvăluiri despre momentul de cumpănă al fotbalului românesc

Viorel Moldovan este ultimul fotbalist român care a marcat la o Cupă Mondială. Este vorba despre Campionatul Mondial de fotbal din 1998, din Franța.

Atunci, naționala a fost eliminată, în optimi, de Croația, după 0-1.

Se întâmpla pe 26 iunie, 1998, atunci când România a făcut egal, 1-1, cu Tunisia, în ultimul meci din grupă.

Moldovan a povestit pentru Ziare.com ce înseamnă un turneu final pentru un fotbalist și cum a trăit acele momente, de acum 24 de ani.

"Nu credeam că voi fi ultimul marcator al României la un Campionat Mondial. Credeam că se mai obțin calificări.

Are un parfum aparte Campionatul Mondial și îți dă o stare de spirit aparte.

Poate să fie un semn în 2026, din SUA (n.r. cea mai bună perfomanță a României la un Mondial a fost în SUA, în 1994), și să ajungem și noi la un Mondial după atâția ani.

Suntem unde suntem în momentul de față, rezultatele au lăsat de dorit, am schimbat selecționeri.

Când vom aveam 12-14 jucători care să joace constant la ehipele lor dintr-un campionat puternic, se poate spune că avem șanse.

E senzațional să participi la un Campionat Mondial, e încununarea profesională, e maximul ce poți atinge. Am avut această posibilitate. Îmi amintesc cu drag de golul marcat împotriva Angliei.

Îmi amintesc de momentele minunate, și de turneul din SUA, unde nu am jucat și a fost un moment de cumpăna pentru mine, care mi-a deschis ochii larg și un moment în care am știut ce să fac în viitor. E superb, turneul final e superb.

Nu concepeam atunci că nu ne vom califica atâta timp. Noi am avut momentul de cumpănă cu Slovenia, în 2001, la baraj, dacă ne calificam atunci, altfel era viitorul fotbalului românesc. Un astfel de turneu îți deschide ochii și vezi altfel lucrurile", a spus Viorel Moldovan pentru Ziare.com

Fostul atacant al naționalei a vorbit și despre Campionatul Mondial din Qatar, turneu final care începe peste 10 zile.

"Am două favorite, Franța și Germania.

Nu am cum să țin cu Franța, am mâncat o pâine acolo, sunt respectat acolo, copiii mei vorbesc mai bine franceză decât limba română. Am un respect deosebit pentru Franța, pentru cultura franceză, pentru mâncarea, pentru vinul franțuzesc.

Si cu Germania, pentru că vin de la Bistrița, am crescut cu mentalitatea asta săsească.

Eu mi-aș dori o câștigătoare europeană, deși o văd favorită pe Brazilia", a declarat Viorel Moldovan pentru Ziare.com.

