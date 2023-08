Autoritatile SUA sustin ca seful Volkswagen stia de problema emisiilor inca din 2006

Seful Volkswagen AG, Matthias Mueller, a luat parte in urma cu zece ani la o discutie cu inginerii grupului german, in urma careia a inceput utilizarea unui soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel in SUA, se arata in documentele prezentate de procurorul general al statului New York, Eric Schneiderman.

Director de proiect la Audi in 2006, Matthias Mueller a fost informat de dificultatile cu care se confruntau in SUA inginerii companiei la unele branduri le lux ale WV pentru a indeplini reglementarile stricte privind emisiile de oxid de azot, se arata in plangerea inaintata de Eric Schneiderman, transmit Financial Times (FT) si Reuters.

Problema a fost rezolvata prin instalarea softului care falsifica rezultatele testelor antipoluare la vehiculele produse de grupul german, o decizie care nu a fost adusa la cunostinta opiniei publice pana in septembrie 2015, cand a inceput scandalul emisiilor.

In documente se arata ca in august 2015 angajatii VW au fost sfatuiti de juristii companiei sa distruga anumite documente, dupa ce a devenit clar ca scandalul va ajunge in atentia opiniei publice.

VW a pus deoparte 16,2 miliarde de euro pentru a acoperi costurile legate de acest scandal si face obiectul unor investigatii in mai multe tari, dupa ce a recunoscut ca, in perioada 2005 - 2015, a echipat 11 milioane de vehicule vandute la nivel mondial cu un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel.

Procuratura statului New York vrea sa amendeze VW cu sute de milioane de dolari.

Departamentul Justitiei din SUA ancheteaza de asemenea VW pentru incalcarea reglementarilor de mediu.

Luna trecuta, Volkswagen a anuntat ca va plati 15,3 miliarde de dolari dupa ce a recunoscut ca ani buni a folosit un soft care falsifica rezultatele testelor antipoluare ale motoarelor diesel in SUA, acceptand sa rascumpere vehiculele de la consumatori si sa furnizeze fonduri pentru a stimula producerea autoturismelor ecologice.

Pana la zece miliarde de dolari vor merge la cei 475.000 de proprietari ai vehiculelor VW sau Audi echipate cu motoare diesel, care vor primi compensatii intre 5.100 si 10.000 de dolari.

Conform acordului, Volkswagen va plati o taxa de 2,7 miliarde de dolari pentru atenuarea impactului asupra mediului al emisiilor poluante si inca doua miliarde de dolari pentru a promova vehiculele cu "zero emisii".

In septembrie 2015, Agentia pentru Protectia Mediului din SUA (EPA) a acuzat VW ca a instalat un soft care permitea masinilor sa indeplineasca standardele referitoare la poluare in timpul testelor, dar nu si in timpul operatiunilor normale.

VW a recunoscut ca a utilizat softul care a permis ca nivelul emisiilor unui numar de 580.000 de vehicule diesel fabricate din 2009 sa fie de 40 de ori mai ridicat decat cel permis, conform standardelor legale din SUA.

In urma acestui scandal, profitul VW a scazut cu 86% in primul trimestru din 2016, comparativ cu aceeasi perioada din 2015.