Sportiva chineză Zhu Lin a câştigat primul titlu WTA din carieră după ce a învins-o, duminică, pe jucătoarea ucraineană Lesia Ţurenko la Thailand Open.

Zhu Lin s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, după un meci care a durat o oră şi 45 de minute.

Sportiva chineză are 29 de ani şi de săptămâna viitoare va intra în Top 50 WTA.

When all the hard work pays off 😊 pic.twitter.com/Mp1KQw5Bwx