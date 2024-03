Arina Sabalenka, in turul trei la Miami Open, dupa ce a invins-o pe Paula Badosa, fosta adversara a Simonei Halep

Indoliata de moartea fostului sau iubit Konstantin Koltsov, survenita marti, Arina Sabalenka a castigat, vineri, meciul din turul doi de la la turneul WTA 1000 de la Miami, in fata Paulei Badosa (6-4, 6-3). Badosa a invins-o in primul tur pe Simona Halep.Imbracata in negru, Sabalenka a invins-o pe cea mai buna prietena a sa din circuit, dupa o ora si 23 de minute, intr-un meci perturbat de ploaie.In primul tur, Badosa trecuse de Simona Halep, revenita in circuit dupa un an si jumatate. ... citește toată știrea