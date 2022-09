CM Natatie Juniori: David Popovici si Patrick Sebastian Dinu s-au calificat in finala probei regina de 100m liber

David Popovici s-a calificat sambata in finala probei de 100m liber din cadrul Campionatelor Mondiale de Natatie pentru juniori, dupa ce a fost cel mai rapid inotator din semifinalele competitiei de la Lima (Peru). In ultimul act a ajuns si Patrick Sebastian Dinu.Popovici a inotat in a doua semifinala si a oprit cronometrul la 48.17 (cea mai buna performanta la general, chiar daca nu a fortat).In cursa pentru medalii va fi prezent si Patrick Sebastian Dinu, dupa ce sportivul nostru a ... citeste toata stirea