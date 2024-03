Fostul mijlocas Iniesta si-a rezolvat datoria fiscala in Japonia

Fostul mijlocas spaniol Andres Iniesta, care a facut obiectul unei reverificari fiscale in Japonia pentru ca nu si-a declarat o parte din venituri, a achitat impozitul suplimentar datorat autoritatilor fiscale locale, in valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, argumentand ca a declarat aceste venituri si in Spania."In cursul exercitiului financiar 2018, mi-am declarat veniturile din intreaga lume la autoritatile fiscale din Spania", a declarat Iniesta intr-un comunicat difuzat de ... citește toată știrea