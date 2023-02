FOTBAL - Al patrulea amical, cu noroc? Un nou test cu o echipa de Liga a III-a, colega de serie cu Miroslava

Un nou test cu o echipa de Liga a III-a, colega de serie cu Miroslava. Ce sanse are Stiinta sa promoveze?Politehnica Iasi joaca astazi al patrulea meci de verificare al anului. De la ora 13:00, pe terenul sintetic din Copou, formatia pregatita de Leo Grozavu se va confrunta cu o echipa din esalonul trei, Ceahlaul Piatra Neamt.Nemtenii au avut un parcurs dezamagitor in sezonul de toamna, pe care l-au incheiat in afara locurilor care asigura calificarea in play-off-ul Seriei I. Depunctarea ... citeste toata stirea