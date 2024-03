FOTBAL - Saptamana decisiva pentru licentiere. Test european picat de Poli Iasi, optimism major pe plan intern

Pentru a putea juca in sezonul 2024-2025 in Liga I de fotbal, Politehnica Iasi trebuie sa indeplineasca doua conditii. Sa nu retrogradeze pe teren si sa obtina licenta pentru sezonul viitor. Daca la primul capitol verdictul se va da in luna mai, in ceea ce priveste licentierea Poli mai are timp pana duminica (31 martie e data limita de depunere a dosarului) sa-si faca temele.Ca de obicei, singura problema cu adevarat importanta pentru gruparea din Copou este indeplinirea criteriului financiar ... citește toată știrea