Halep a revenit de la Miami: Nu mai simt presiunea, nu stiu cat voi mai juca, dar o voi face de placere

Simona Halep a revenit de la Miami, unde a jucat primul meci dupa un an si jumatate, si a declarat, la Aeroportul Henri Coanda, ca mai are mult de munca pentru a ajunge unde isi doreste. Halep a subliniat ca nu mai simte presiune la turnee, ca nu stie cat timp va mai juca, dar vrea sa joace de placere."Trebuie sa ma apuc de munca. Mi-a placut mult sa revin pe teren, a fost o bucurie enorma. Imi era dor sa intru pe teren, de tot ce insemna tenisul, am zambit pentru ca aveam si familia acolo si ... citește toată știrea