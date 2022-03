Multe si marunte: Hai la handbal!

Echipa de handbal masculin, liderul seriei A a play-off-ului tineret din Divizia A, intalneste astazi de la ora 17:00 in Sala Polivalenta formatia HC Pietricica Piatra Neamt, clasata pe locul IV in serie, cu sase puncte. Poli ocupa primul loc, cu noua puncte, la fel ca "satelitii" echipelor CSU Suceava si CSM Vaslui Meciul va conta pentru ultima etapa a turului. Conform anularii starii de alerta, spectatorii pot intra in sala fara restrictii.Apel disperat al gimnasticiiFederatia Romana de ... citeste toata stirea