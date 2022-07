Fostul jucator american de tenis John McEnroe a apreciat ca australianul Nick Kyrgios are nevoie sa-si stapaneasca demonii pentru a fi mai mult prezent la nivel inalt in circuit."Este un baiat bun, jucatorii il plac, este bine primit in vestiare, face acte caritabile. Dar are demoni, toti avem intr-un fel sau altul, insa trebuie stiut cum sa gestionezi problema. Nu are nevoie de antrenor...este ... citeste toata stirea