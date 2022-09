Surprinza: Dan Petrescu ramane in continuare antrenor la CFR Cluj

Clubul CFR Cluj a anuntat, miercuri, intr-un comunicat postat pe site-ul oficial, ca tehnicianul Dan Petrescu va ramane la conducerea echipei."In urma ultimelor speculatii aparute in mass-media cu privire la posibila schimbare de pe banca tehnica a antrenorului echipei noastre, clubul CFR 1907 Cluj doreste sa faca anumite precizari.Dan Petrescu are parte de increderea conducerii clubului si ramane in continuare antrenorul echipei CFR 1907 Cluj. Tehnicianul echipei noastre a avut o discutie ... citeste toata stirea