Mesaj emoționant al lui Mutu pentru Sinișa Mihajlovici: cei doi au avut o relație de "dragoste-ură"

Fostul jucător şi antrenor sârb Sinisa Mihajlovic a încetat din viaţă vineri, la vârsta de 53 de ani, bolnav de leucemie.

Sinisa Mihajlovic a anunţat în iulie 2019 că este diagnosticat cu o formă gravă de leucemie. A suferit de atunci trei cicluri de chimioterapie şi un transplant de măduvă osoasă. În tot acest timp, Sinisa Mihajlovic a antrenat echipa italiană Bologna, de unde a fost concediat în septembrie 2022.

În carieră, Sinisa a evoluat pentru echipele Vojvodina Novi Sad, Steaua Roşie Belgrad, AS Roma, Sampdoria, Lazio Roma şi Inter Milano, având 63 de selecţii şi 10 goluri pentru naţionala Iugoslaviei.

Ca tehnician a antrenat pe Bologna, Catania, AC Fiorentina, Sampdoria, AC Milan, Torino, Sporting Lisabona şi naţionala Serbiei.

Adrian Mutu, fotbalistul român care i-a fost mai întâi adversar pe teren lui Sinisa Mihajlovic, apoi a fost antrenat de acesta, la AC Fiorentina, a transmis şi el un mesaj, pe pagina personală de Facebook: "Odihneşte-te în pace, Leule! A fost o onoare să joc împotriva ta şi, de asemenea, să fiu antrenat de tine!”, a scris Mutu.

Într-un meci Lazio - Chelsea, Sinișa Mihajlovic l-a scuipat pe Mutu. Apoi, sârbul l-a antrenat pe Mutu la Fiorentina.

În vara lui 2010, când Cesare Prandelli a plecat de la Fiorentina pentru a prelua naționala Italiei, locul său a fost luat de Sinişa Mihajlovic.

Mutu a povestit în cartea lui cum a fost revederea cu sârbul.

"Mă gândeam că trebuie să discutăm despre acel incident, îmi căutam cuvintele. Eram la Cortina d'Ampezzo, primele trei zile de antrenament de la venirea din vacanță. Te cheamă Mister!, mi-a spus team-managerul. Du-te la el în vestiar, că e singur!. Eram în chiloți, mi-am pus șlapii și așa am plecat. Sârbul are gând de răzbunare!, mi-am zis. Dacă e să ne batem, măcar să nu mă poată apuca de tricou, să mi-l pună în cap.

Când am intrat în vestiar, să leșin: Sinişa era tot în chiloți. Mamă, și el a gândit la fel!. M-am așezat pe partea opusă lui. Mă, tu de ce ai venit în chiloți?. Dar tu de ce mă primești în chiloți?. A spart primul gheața.

Nu trebuia să fac acel gest acum câțiva ani! Știu că ești preocupat, dar nu te mai agita, a fost vina mea! Ai fost isteț că m-ai provocat, iar eu laș că te-am scuipat. Am greșit și îți cer scuze, nu e cazul să o faci și tu, mi-a zis. Am rămas prieteni și azi, la 20 de ani de la acele momente. Când am aflat că are probleme de sănătate, l-am sunat și ne-am adus aminte episodul chiloți", a scris Adi Mutu, în cartea sa, "Revenirea din Infern".

