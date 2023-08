Ciolacu, întrevedere cu Volodimir Zelenski. Premierul a transmis Ucrainei că România susține începerea negocierilor de aderare la UE în acest an

Premierul Marcel Ciolacu a discutat luni, 21 august, la Atena, cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Cu această ocazie oficialul român i-a transmis lui Zelenski că țara noastră susține începerea negocierilor de aderare a Ucrainei la UE anul acesta.

„Am discutat cu președintele ucrainean despre eforturile continue ale României de a sprijini Ucraina. Suntem alături de Ucraina până la victorie și reconstrucția țării. Susținem începerea negocierilor de aderare cu UE în acest an. Românii din Ucraina au sprijinul nostru comun”, a transmis Ciolacu.

Discussed with president @ZelenskyyUa about Romania's continuous efforts to support Ukraine.

🇷🇴 stands with 🇺🇦 till its victory & in the reconstruction. We support the start of the accession negotiations with the #EU this year.

Romanians in Ukraine have our common support.