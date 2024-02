Mutu, învins de fosta lui echipă. Ce a declarat antrenorul CFR-ului după eșecul cu Rapid

Antrenorul Adrian Mutu a declarat, sâmbătă seară, că meciul pierdut de CFR Cluj, scor 0-1, cu Rapid, a fost unul echilibrat şi a fost decis de un gol puţin norocos.

"Cred că a fost un meci echilibrat, chiar dacă aparent am avut o posesie mai bună. Nu am avut o circulaţie mai bună, nu am fost conectaţi la început cum ar fi trebuit. A fost un meci echilibrat, de luptă, Rapid s-a apărat foarte bine şi nu ne-am creat atâtea şanse cât ar fi trebuit. Meciul a fost decis de un gol puţin norocos, dar până la urmă tabela vorbeşte. Felicit Rapidul şi mergem înainte. Lucrăm să fim pregătiţi pentru play-off. Cred că Rapid a fost de la început la lupta pentru titlu. Era important să ne câştigăm meciurile. Mergem înainte, o înfrângere, nu trebuie să facem un capăt de ţară, important este să învăţăm din acest meci", a spus Mutu.

Formaţia CFR Cluj a fost învinsă, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, de echipa Rapid, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii.