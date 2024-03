Ce a remarcat Adrian Mutu după amicalul dintre România și Columbia. "N-o să ne fie ușor la EURO"

Tehnicianul formaţiei CFR Cluj, Adrian Mutu, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că naţionala Columbiei a avut un ritm şi o viteză de joc mai bune la meciul amical cu România, scor 3-2.

"A fost o diferenţă clară de ritm, de viteză, Columbia a fost peste noi. Mă bucur că băieţii nu au renunţat şi au făcut această înfrângere un pic mai dulce, ca să spun aşa, o înfrîngere cu 3-0 era mai grea. Aşa am văzut puţin la ce nivel se joacă, probabil la Europene va fi un nivel înalt, sper ca băieţii să se descurce bine.

Este o echipă valoaroasă a Colunbiei, poate şi puţinele minute jucate de ai noştri la club, plus diferenţa de valoare, poate asta face să pară că au o viteză în plus. La Euro 2024 nu va fi uşor, va fi viteză mare de joc, Belgia e o forţă în Europa şi nu doar de acum. Ucraina are o generaţie foarte bună. Sperăm să ne prindă pregătiţi, pentru că ne aşteaptă un European greu", a declarat Mutu, într-o conferinţă de presă.

România a fost învinsă de Columbia, scor 3-2, marţi seară, într-un meci amical la Madrid.

La Euro-2024, România va evolua în grupa E cu Ucraina, Belgia şi Slovacia.

