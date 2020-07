Fotbalistul Adrian Popa: Au fost cuvinte foarte grele din partea lui Gigi Becali. Mama este hipertensiva, i se ridica tensiunea

"Au fost cuvinte foarte grele din partea lui Gigi Becali, nu le meritam, m-au denigrat si nu este normal. Sunt angajat, poti sa ma critici pentru ce fac in teren, dar in plus, nu mi se pare normal. Nu mi-au picat foarte bine, mama este hipertensiva, i se ridica tensiunea, se consuma pentru mine. Au fost clipe foarte grele", a spus Popa.El a mai vorbit despre cum antrenorul a vrut sa-l amendeze, dar si cum a ramas fara replica atunci cand l-a antrebat pe Bogdan Vintila ce trebuie sa joace intr-un meci in care a intrat din postura de rezerva. "Am avut o contra in vestiar, dupa meciul cu Chindia, cand am zis ca nu imi convine ca nu joc si domnul Arges a zis ca ma amendeaza ca denigrez imaginea echipei. Narcis Raducan a fost de fata si mi-a spus ca nu pot fi amendat. (...)Eu eram trimis in spatele portii sa ma antrenez, cand unii juniori erau pe teren. La 32 de ani nu poti pati asta. Nu poti sa procedezi asa cu un jucator de echipa nationala si nu a fost doar cazul meu, la fel au patit si Hora si Belu. Ne spuneau ca la sfarsitul antrenamentului ne vedem la o miuta (...)Inainte de a intra in teren, l-am intrebat ce trebuie sa fac, unde sa ma duc, care sunt indicatiiile tactice. Iar dansul mi-a spus doar sa intru in teren. Tanase si Pintilii de pe banca, mi-au spus, du-te, ba, atacant! Si asta a fost", a precizat Adrian Popa, potrivit digisport.ro.Jucatorul a subliniat ca si-a respectat contractul si cxa problemele sale au inceput aproape din start: "Eu am respectat contractul pana la capat, cu brio as putea spune. Acum sunt jucator liber. Am litigiu cu FCSB, s-a amanat pana pe 15 iulie. Eu nu as spune ca problema cu FCSB a inceput din pandemie. As spune ca a inceput in vara, de cand am venit la echipa. Am avut, glumind, o luna de miere, pana cand jucatorii accidentati au revenit si eu nu am mai fost dorit acolo. Eu am venit intr-un moment greu pentru FCSB, cand echipa era pe ultimul loc. Atunci, domnul Becali m-a sunat si mi-a lasat impresia ca sunt dorit. Am jucat la inceput, pana cand au revenit accidentatii. Apoi, nu am mai jucat. Dar, eu mi-am facut datoria. Cu mine in teren, ca titular, nu am pierdut niciun meci".