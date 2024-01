Tone de ajutoare umanitare şi sanitare, trimise cu parașutele în Fâşia Gaza. Operațiunea a fost desfășurată de Franța și Iordania

Franţa şi Iordania au paraşutat, într-o operaţiune, în noaptea de joi spre vineri, cu două avioane de transport militar de tip C-130, unul francez, celălalt iordanian, şapte tone de ajutoare umanitare şi sanitare în Fâşia Gaza.

Acolo, celor aproximativ 2,4 milioane de locuitori le lipseşte totul, după aproape trei luni de război, a anunțat vineri, 5 ianuarie, preşedintele francez Emmanuel Macron.

”Situaţia umanitară rămâne critică în (Fâşia) Gaza. Într-un context dificil, Franţa şi Iordania au livrat pe cale aeriană ajutoare destinate populaţiei şi celor care o ajută”, anunţă pe X Macron.

Palatul Élysée anunţă că transportul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, cu două avioane de transport militar de tip C-130, unul francez, celălalt iordanian, ”cu echipaje mixte iordaniene şi franceze în ambele aeronave”.

”Încărcătura umanitară şi sanitară” era stivuită pe paleţi şi a fost paraşutată cu ajutorul unui sistem care permite o dirijare a coletelor astfel încât acestea să aterizeze în zone securizate cât mai aproape de ţintă - un spital de campanie iordanian prezent în Fâşia Gaza -, potrivit preşedinţiei franceze.

Această ”operaţiune complexă”, realizată ”în strânsă colaborare şi coordonare cu Forţele Aeriene iordaniene”, ”a fost încununată de succes”, precizează aceeaşi sursă.

Aproximativ şapte tone de încărcătură au fost largate, salută Palatul Élysée, care evocă o ”premieră” de la începutul Războiului din Fâşia Gaza între Israel şi Hamas.

Israelul ameninţă să ”distrugă” mişcarea islamistă - clasată drept teroristă de către Israel, Statele Unite şi Uniunea Europeană (UE) -, după atacul pe care l-a comis la 7 octombrie pe teritoriul israelian, soldat cu aproximativ 1.140 de morţi, în principal civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date israeliene.

Aproximativ 250 de persoane au fost luate ostatice, dintre care 100 au fost eliberate în timpul unui armistiţiu, la sfârşitul lui noiembrie.

În operaţiunile militare israeliene au fost ucişi 22.600 de oameni în Fâşia Gaza, potrivit Ministerului Sănătăţii al Hamas, care se află la putere în enclavă din 2007.

Acest bilanţ este imposibil de verificat din surse independente.

Războiul a cauzat distrugeri uriaşe şi un dezastru umanitar în acest teritoriu palestinian - ameninţat de foamete şi în care cea mai mare parte a spitalelor a fost scoasă din serviciu.

Locuitorii Fâşiei Gaza - dintre care 85% au fost deplasaţi, potrivit ONU - se confruntă cu penurii grave de hrană, apă, carburant şi medicamente.

În pofida unei rezoluţii a Consiliului de Securitate al ONU care dispune să se trimită ajutoare umanitare în enclavă, TIR-uri cu ajutoare umanitare continuă să intre ”cu pipeta”.

The humanitarian situation in Gaza remains critical. In a difficult context, France and Jordan provided aid by air to the population and to those assisting them. pic.twitter.com/RXQYgPa9Ep