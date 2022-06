Eroul-jandarm decedat la Mineriada din septembrie 1991. Comemorare la monumentul din Apuseni

In localitatea Horea din judetul Alba, a fost oficiata o slujba de pomenire a eroului-jandarm, Nicolae Lazar, decedat in timpul Mineriadei din 1991. Sublocotenentul post-mortem, Lazar Nicolae, a decedat in timpul evenimentelor mineriadei din anul 1991, din Bucuresti. Avea doar 21 de ani si era militar in termen, detasat de la Alba in Bucuresti, avand ordin sa pazeasca institutia Guvernului. Jandarmul din Alba a fost singura victima a Mineriadei din urma cu 31 de ani. Avea 21 de ani in ... citeste toata stirea