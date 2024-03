Radare pe drumurile din Alba in data de 25 martie. Lista locurilor unde vor fi amplasate

Radare pe drumurile din Alba in data de 25 martie: politistii din Alba au facut publica lista cu locurile care vor fi supravegheate in mod special de Politia rutiera.Radarele sunt amplasate fie pe drumurile din afara localitatilor, dar pot fi si in interior, pe anumite tronsoane.Amplasarea radarelor in data de 25 martie 2024Drumul National 1- Alba Iulia - Santimbru -- Oiejdea - Galda de Jos - Teius - Aiud - Inoc - limita cu judetul ClujDrumul National 1- Sebes - Cut - Cunta - limita ... citește toată știrea