Mijlocasul albaiulian Nicolae Stanciu, a fost omul meciului in victoria echipei sale de club, Wuhan Three Towns, scor 6-0, in fata formatiei Guangzhou FC, in campionatul Chinei.Stanciu a reusit sa inscrie in minutele 11 si 76, ambele reusite fiind inscrise din doua lovituri liberePrimul gol, a venit dupa o lovitura libera de la 18 metri, executata perfect peste zid, fara sansa pentru portarul advers.A doua reusita, ... citeste toata stirea