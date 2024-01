Revelion de coșmar pentru fosta iubită a lui Ion Țiriac mutată în America: ”Mi-a trebuit dans...Acum dansez cu masca!”

Artista Anamaria Ferentz (48 de ani), stabilită în prezent în America, alături de un afacerist local, e una dintre femeile din România cu care fostul tenismen Ion Țiriac (83 de ani) a avut o relație extrem de apropiată.

Într-un interviu pentru Click!, Anamaria Ferentz a dezvăluit ce i s-a întâmplat după Revelion, când a ajuns la spital cu dureri de mijloc și de spate.

„Am luat Covid de Revelion, de la o petrecere la munte, la o cabană. De Revelion stabilisem să stăm liniștiți acasă doar noi doi și Supai, după toată agitația de sărbători în care am avut casă plină, am zis să stăm și să ne relaxăm.

Dar eu, care nu sunt obișnuită să stau acasă de Revelion și mi-am dorit să merg undeva să dansez, am căutat în zonă locuri cu muzică live și am găsit la munte, la o cabană. Descrierea era perfectă pentru ce îmi doream, așa că am rezervat două nopți la cabana respectivă și masa de Revelion. Din prima seară am văzut că nu era foarte curată locația, mai ales restaurantul. Se lipeau tacâmurile pe masă, dar am zis că cine știe, poate e de la detergentul pe care îl folosesc.

Acum cert este că locul era plin și de lume...și de viruși și murdar și formația a fost un dezastru, tot un urlet fără noimă. Nici de dansat nu am dansat, decât vreo două melodii… Mâncarea a ajuns aproape de miezul nopții, rece și oribilă!

O experiență de neuitat! Mi-a trebuit dans...acum dansez cu masca prin casă! Învățare de minte: nu face planuri în ultimul moment de Revelion și mai ales nu te duce la o locație în care s-au filmat numai filme de groază, „The Shining“, „Dr. Sleep", etc…", a declarat Anamaria Ferentz pentru sursa citată.

