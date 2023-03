Fosta iubită a lui Ion Țiriac care s-a mutat în America: ”Poate fi bărbatul ideal pentru multe femei”

Artista Anamaria Ferentz (47 de ani), stabilită în prezent în America, alături de un afacerist local, e una dintre femeile din România cu care fostul tenismen Ion Țiriac (83 de ani) a avut o relație extrem de apropiată.

„Ion Ţiriac poate fi bărbatul ideal. Cred că ar putea fi bărbatul ideal pentru foarte multe femei, pentru că este un bărbat educat, manierat. Are experienţă, înţelepciune, are tot ceea ce-i trebuie. Plus comportamentul faţă de o femeie este unul foarte frumos.

L-am cunoscut la Balc, acolo am fost invitată să cânt, în cadrul unui eveniment unde era foarte multă lume. A fost încântat de prestaţia mea artistică şi de cum m-am comportat cu oaspeţii. Pentru că a fost un comportament frumos, decent. Un om de talia lui Ion Ţiriac apreciază”, a povestit Anamaria Ferentz.

Anamaria a vorbit şi despre iubitul său actual, un afacerist american cu care trăieşte în SUA.

„A fost ziua de naștere a iubitului meu. Am sărbătorit foarte frumos, i-am făcut o petrecere surpriză, i-a plăcut foarte mult, a zis că a fost cea mai frumoasă zi din viața lui. I-am făcut cadou o melodie de „Happy Birthday”, am făcut o melodie pentru ziua de naștere”, a mai spus Anamaria pentru spynews.ro.

