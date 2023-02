Cum arată apartamentul de 75.000 de dolari pe noapte, cea mai scumpă cazare turistică din lume FOTO

O singură noapte de cazare costă, într-o locație de lux, cât un apartament cu trei camere într-o zonă decentă din București.

Doar că, atunci când vine vorba de lux, Empathy Suite de la Palms Casino Resort din Las Vegas duce lucrurile la un alt nivel.

Aceast apartament ultramodern, asemănător unei galerii, se întinde pe două etaje întregi și poate găzdui confortabil până la șase persoane în trei dormitoare.

De la pardoseala de marmură învolburată care atrage atenția, la piscina privată în aer liber cu vedere spre celebrul bulevard Strip, fiecare detaliu a fost proiectat pentru a asigura o experiență de neuitat.

Iubitorii de artă vor fi în elementul lor, deoarece apartamentul cuprinde șase lucrări unice ale artistului britanic Damien Hirst. Suspendată direct deasupra barului central cu 17 locuri se află lucrarea lui Hirst, Here for a Good Time, Not a Long Time (2018), care constă în două vitrine, una conținând un schelet de marlin, iar cealaltă un marlin taxidermizat.

În ceea ce privește serviciile incluse, în prețul apartamentului intră transferurile dus-întors de la aeroport, check-in VIP și închirierea gratuită a unei loje pentru o zi în zona piscinei principale a hotelului.

