Australian Open 2024: Sabalenka a băgat frica în adversare. Pe cine a bătut cu 6-0, 6-0

Aryna Sabalenka, numărul doi WTA, a ajuns la 10 victorii consecutive la Australian Open.

După triumful de anul trecut, Aryna Sabalenka își continuă parcursul extraordinar la Australian Open.

Ea s-=a calificat în optimile de finală după ce a distrus-o pe Lesia Tsurenko, scor 6-0, 6-0, în doar 53 de minute.

Această victorie a bielorusei vine după alte două succese categorice: 6-0, 6-1 cu Ella Seidel și 6-3 6-2 cu Brenda Fruhvirtova.

În optimi s-ar putea ca Sabalenka să nu mai aibă un meci ușor. O va înfrunta pe Amanda Anisimova, din SUA, care a învins-o pe Paula Badosa.

Anisimova are 4-1 la meciuri directe cu Sabalenka.

Simply unstoppable 🔥@SabalenkaA chalks up the first 6-0 6-0 W of #AO2024. pic.twitter.com/TcMkKmSrCU