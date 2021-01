Ministrul Dezvoltarii: "Am decis suspendarea concursurilor pentru posturile vacante, cu exceptia celor care deruleaza programe cu finantare europeana"

In data de 21 decembrie 2020, la nivelul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a fost demarata procedura pentru ocuparea a 33 de posturi vacante din cadrul ministerului."Posturile scoase la concurs sunt functii publice din directii de linie, precum Directia Generala Programul Operational Regional, Directia Generala Dezvoltare Regionala si Infrastructura si Directia Generala Cooperare Teritoriala Europeana, dar si din compartimente suport, precum Serviciul Comunicare si Directia Generala Management Financiar, Resurse Umane si Administrativ", anunta, vineri, Ministerul Dezvoltarii, intr-un comunicat de presa.Potrivit documentului, unul dintre principiile sistemului de salarizare prevazut de Legea-cadru nr. 153/2017 il constituie principiul sustenabilitatii financiare, in aplicarea caruia conducerea institutiilor publice trebuie sa se asigure de respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, stabilite in conditiile legii."In aceste conditii, in urma analizei necesitatilor existente la nivelul ministerului si tinand cont de faptul ca bugetul MDLPA pentru anul 2021 nu a fost inca aprobat, responsabilitatea pe care o avem este aceea de a ne incadra in cheltuielile de personal aprobate prin bugetul din anul 2020 si de a respecta prevederile legale referitoare la organizarea concursurilor in perioada de pandemie.In acelasi timp, potrivit Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, numarul maxim de posturi aprobat prin legea bugetara anuala nu poate fi depasit si, deocamdata, nu cunoastem care va fi numarul maxim de posturi finantat prin bugetul ministerului.Astfel, am decis suspendarea concursurilor pentru posturile vacante in cauza din cadrul MDLPA, cu exceptia posturilor vacante din Directia Generala Programul Operational Regional si Directia Generala Cooperare Teritoriala Europeana, structuri care, evident, deruleaza programe cu finantare europeana.Subliniez ca, in cazul acestor doua structuri, cheltuielile cu salariile personalului se ramburseaza integral din bugetele programelor pe care le gestioneaza, asadar, ocuparea posturilor vacante respective nu este de natura a creste efortul bugetar pentru institutia noastra", a precizat Cseke Attila, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei.