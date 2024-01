Novak Djokovici, meci infernal în primul tur la Australian Open. Sârbul, uimit de un puști

Sârbul Novak Djokovici, numărul 1 mondial, s-a calificat, duminică, în turul doi la Australian Open, după ce a trecut de croatul Dino Prizmic, locul 178 ATP, venit din calificări.

Djokovici s-a impus cu scorul de 6-2, 6-7 (5/7), 6-3, 6-4, în faţa jucătorului de 18 ani.

Meciul a durat patru ore şi un minut, cel mai lung timp petrecut de Djokovic în primul tur al unui Grand Slam.

În setul al trilea, Prizmic a avut un break în față, dar sârbul a revenit. La final, el a apreciat efortul oponentului său:

"Merită toate aplauzele. Este un jucător uimitor. Atât de matur pentru vârsta lui. S-a descurcat incredibil de bine. Acesta este momentul lui, sincer. Ar fi putut fi și meciul lui. A avut un break în setul al treilea. A luptat. A arătat o mare mentalitate. M-a pus să alerg după banii mei în seara asta. Am multe, multe laude și complimente pentru el. Îmi place modul în care folosește fiecare centimetru al terenului. Este confortabil să intre și se apără incredibil de bine. Performanță uimitoare"

În turul doi, Djokovici va evolua cu învingătorul meciului dintre australianul Alexei Popirin, locul 43 mondial, şi un alt australian, Marc Polmans, locul 156 mondial şi beneficiar al unui wild-card.

