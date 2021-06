Masinile Dacia vor avea un nou logo si culori mult mai indraznete. Cum arata noua identitate vizuala VIDEO

"Incepand din iunie 2021, noua identitate de marca va fi adoptata de diferitele canale de comunicare: online, publicitate, brosuri. Showroom-urile Dacia vor afisa treptat noua identitate de marca incepand din prima parte a anului 2022. In ceea ce priveste gama de modele , aceasta va primi noul logotip si noua emblema in cursul semestrului al doilea din 2022", anunta compania.Emblema este constituita din literele "D" si "C" unite asemenea componentelor unui lant, exprimand astfel soliditate si legatura. Noua emblema va permite identificarea cu usurinta a marcii, chiar de la distanta, anunta pe site gruprenault.ro."Noua paleta de culori, avand in centru nuanta verde-kaki, evoca apropierea de natura, un reper important pentru clientii nostri si un teritoriu unde vehiculele Dacia isi pun in valoare pe deplin capacitatile, asemenea emblematicului Duster.O serie de culori secundare completeaza gama:- trei culori din sfera "terestru-mineral" - kaki inchis, culoarea teracotei si nuanta nisipului.- doua culori contrastante - un portocaliu si un verde intens".Spre finalui anului Dacia va lansa versiunea restilizata a lui Duster, iar anul urmator ar putea sa apara crossover -ul de sapte locuri care inlocuieste Logan MCV.